Odunpazarı Belediyesi Sevinç Mahallesi'nde yeni halk merkezini açıyor

Odunpazarı Belediyesi 18'inci halk merkezini Sevinç Mahallesi'ne açıyor. Çalışmaları tamamlanan halk merkezi, kısa sürede hizmete sunulacak. Binada halk merkezi dışında taziye evi, muhtarlık ve doktor odası da bulunuyor. Sevinç Halk Merkezi ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sosyal ve halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu bina aynı zamanda katılımcılığın da en güzel uygulamalarından" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, 18'inci halk merkezini Sevinç Mahallesi'ne açacak. Çalışmalarını "Halk için Halk Merkezleri" sloganı ile sürdüren Belediye, halk merkezinde özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için çeşitli branşlarda atölyeler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi, halk merkezleri içinde bulunan halk kütüphaneleri ve binlerce kitap ile de okuyan 'aydın' bir Odunpazarı ve Eskişehir için çalışıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk merkezinin çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Sık sık Sevinç Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alıyor. Sevinç Mahallesi 231.Sokak No: 94 adresinde yer alan Odunpazarı Belediyesi Sevinç Halk Merkezinin olduğu binada halk merkezi dışında taziye evi, muhtarlık ve doktor odası da bulunuyor.

"SOSYAL VE HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ"

Sevinç Mahallesi Halk Merkezi ile ilgili açıklama yapan Başkan Kazım Kurt, 18'inci halk merkezinin Eskişehirlilere hayırlı olmasını diledi. Halk merkezinin bulunduğu binada mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda taziye evi, muhtarlık ve doktor odasının da bulunduğunu belirten Başkan Kurt, "Eskişehirli hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal ve halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu bina aynı zamanda katılımcılığın da en güzel uygulamalarından. Sevinçli hemşehrilerimiz talep etti, biz de hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız da sona geliyoruz. Umarım en kısa sürede halk merkezimizi hizmete açacağız" dedi.