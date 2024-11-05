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Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

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Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe de Türkiye'de son dönemde trend olan, Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatası üretmeye başladı. Yeni açtığı kafede satılmaya başlanan Dubai çikolatalarının üretim aşamasına ait videoyu da paylaşan Nusret'in dillerden düşmeyen çikolatayı 480 TL'ye sattığı öğrenildi.

Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde "çılgınlık" seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çok çocukların ilgisi oluyor.

HERKES ÜRETİM YARIŞI İÇİNE GİRDİ

Ülkemizde birçok çeşidi tüketilen çikolatadan tek farkı içinde tel kadayıfın bulunması olan Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

YENİ AÇTIĞI KAFEDE SATIŞLARA BAŞLADI

Ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe de yeni açtığı kafede son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı

SATIŞ FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Instagram hesabından kafesindeki çikolata üretim sürecine ilişkin görüntüleri de paylaşan Nusret'in kafede bu ürünü 480 TL'den satmaya başladığı öğrenildi.

Nusret de son dönemde trend olan Dubai çikolatası üretmeye başladı
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAs Er:

Çok ucuza veriyor Muş

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Haber YorumlarıMapo 77:

nusretin fiatlarini tuzluyarak yiyen cok

Yorum Beğen1
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