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Niksar'da Çift Başlı Buzağı Doğdu

7 Aralık 2023 23:22 Son Güncelleme: 23:24 Abone Ol

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü. Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman'ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman'ın ahırına akın etti. Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.