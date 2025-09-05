Nikah İçin Otobüsle Giden Çiftin Yolu Beklenmedik Bir Saygı Duruşuyla Kesildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bugün nikah yapacak olan Hacer ve Namık Kar çifti, araçları olmadığı için nikah dairesine halk otobüsü ile gitmek istedi. Bekledikleri otobüs gelmeyince geç kalan çifti nikah dairesine, yoldan geçmekte olan yolcusu bulunmayan başka halk otobüsü yetiştirdi. Kar çifti teşekkür ettikleri otobüs sürücüsünü nikah şahidi yapıp çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İnegöl ilçesinde bağlı Akhisar Mahallesi'nde oturan Hacer ve Namık Kar çifti, bugün yapacakları nikah törenine araçları olmadığı için halk otobüsü ile gitmeye karar verdi. Gelinliğini giyen Hacer Kar ile damat kıyafetlerini giyen Namık Kar, nikah şahidi olarak iki arkadaşını yanına alıp. Karalar Yolu'na giderek, durakta halk otobüsünün gelmesini bekledi. Bekledikleri otobüs gelmeyen Kar çifti, bu sırada yoldan geçen Ömer Ulubey'in kullandığı halk otobüsünü durdurup, nikah saatine geç kaldıklarını belirtip sürücüden kendilerini nikah dairesine götürmesi için ricada bulundu. Normalde otobüsü ile yolcu taşımadığını belirten Ulubey, Kar çifti ile arkadaşlarını otobüsüyle İnegöl Nikah Dairesi'ne götürdü. Kar çifti teşekkür ettikleri Otobüs Sürücüsü Ömer Ulubey'i nikah şahidi yapıp çektirdikleri fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarından, "Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz" diyerek paylaştı.