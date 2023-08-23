Nevşehir'de İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Nevşehir'de devam eden bir inşaat projesinde iskele çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. İnşaat sahibi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı.

NEVŞEHİR'de dün, yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (18) ve Ali İlhan'ın (47) öldüğü, Galip E.'nin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Numan Y., şantiye şefi Ahmet U. ve iş güvenliği uzmanı İbrahim D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İlhan, düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya ve Ali İlhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kaya ve Ali İlhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Galip E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmada inşaat sahibi Numan Y., şantiye şefi Ahmet U. ve iş güvenliği uzmanı İbrahim D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Numan Y., Ahmet U. ve İbrahim D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.