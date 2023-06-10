Neslim Güngen bu kez de Maslak açılışı ile coşku yarattı

120 şubesi ile güzellik sektörünün öncü isimlerinden Neslim Güngen, Maslak 1453 şubesinin açılışı için sevenleriyle bir araya geldi. Açılışta konser verdiği sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü iş kadını, yarattığı coşku ile dikkatleri üzerine topladı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Açılış kıyafeti olarak ince askılı siyah bir elbise tercih eden Güngen, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coştururken davul çalmayı da ihmal etmedi. Maslak'ta unutulmaz anlar yaşatan ünlü iş insanı ve şarkıcı, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

MASLAK SALLANDI

Ünlü iş kadını Neslim Güngen, Maslak 1453 şubesinin açılışında verdiği konser sırasında objektiflere yansıyan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Güngen'in paylaştığı açılış fotoğrafları Instagram'da kısa sürede büyük ilgi gördü

"MASLAK'IN YÜKSELEN YILDIZI OLDUK"

Neslim Güngen Maslak 1453 şube sahibi Mustafa Eray İnan, açıklamalarında şunları söyledi: "Açılışımız Maslak'ta büyük bir ilgi gördü. Bu ilgiden çok memnunuz. Neslim Güngen için Kanada'dan Türkiye'ye yatırım yapma kararıyla geldim. Güzellik sektörü için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak".

Basının da davetli olduğu açılış organizasyonunda Neslim Güngen Maslak 1453 şubesinin sahibi Eray İnan ile gerçekleştirilen röportajın detayları ise şöyle:

Neden Neslim Güngen'i tercih ettiniz?

"Çünkü güzelliğin dev ismi olduğu için. 23 yıla dayanan bir tecrübesi olduğu için. Bu sektörün en önde gelen isimlerinden olduğu için Neslim Güngen'i tercih ettik"

Türkiye'ye gelmeden önce Neslim Güngen'i tanıyor muydunuz?

"Evet, biz Neslim Güngen'i Kanada'da da takip ediyorduk. Araştırarak, sektörü inceleyerek Neslim hanımın en iyisi olduğunu düşündük.

Türkiye'de ilk yatırımınız mı?

"Evet ama Neslim Güngen ile daha fazla şube açmayı düşünüyoruz.