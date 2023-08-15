Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı görüntülendi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotoğrafçı ve doğasever Şevket Gültekin tarafından kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi. Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.