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Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

Yaşam Haberleri

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı görüntülendi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotoğrafçı ve doğasever Şevket Gültekin tarafından kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi. Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.

Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı görüntülendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotoğrafçı ve doğasever Şevket Gültekin tarafından kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi.

Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Yaşam

Kemaliye Erzincan Yaşam Haberler

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