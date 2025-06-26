Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtirken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

SİVAS'TAKİ DEPREMİN ARDINDAN NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELENDİREN UYARI

Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir uyarı geldi. Kayseri'den Mersin arasındaki fay zonuna dikkat çeken Görür, 7 büyüklüğüne kadar deprem olabileceğini belirtti.

"YEDİLER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Örenlice-Ulaş/Sivas'ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun."