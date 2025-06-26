Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir uyarı geldi. Kayseri'den Mersin arasındaki fay zonunu işaret eden Görür, "Yediler mertebesinde deprem üretebilir" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtirken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

SİVAS'TAKİ DEPREMİN ARDINDAN NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELENDİREN UYARI

Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir uyarı geldi. Kayseri'den Mersin arasındaki fay zonuna dikkat çeken Görür, 7 büyüklüğüne kadar deprem olabileceğini belirtti.

"YEDİLER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Örenlice-Ulaş/Sivas'ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun."

Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

81 ilin 89 una 7 üstü deprem olacak dedi hangisi olursa tutturdum hesabı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Naci hoca diyorsa doğrudur, 6 Şubat depremlerin de 2 ay önceden uyarmıştı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

deprem olmayacak bir yer söylemedi, herhangi bir yerde deprem olsa, ben uyarmıştım diyecek, ondan sonra bildi olacak

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Konu adamın doğru tespit edip etmemesi olmamalı, asıl konu biz buna hazırmıyız çünkü bu depremler er yada geç olacak zaten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Ferit:

Amerikan gemisi gelmese büyük deprem olmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif

Türkiye'de kalabilir! Osayi Samuel'e yeni teklif
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.