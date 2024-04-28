Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otelin sahibi, arama motorunda otelle ilgili memnuniyete ilişkin yorum yapan müşterilerine skandal yanıtlar verdi. Otelden, infiale neden olan yorumlara ilişkin ise açıklama geldi.

"AYNI SESLER SİZİN ODADAN GELMEDİ Mİ?"

Otel sahibinden çok bir trolü andıran yorumlar yapan şahsın, yan odadan gelen seslerden rahatsız olan bir müşteriye "Aynı sesler sizin odadan gelmedi mi?" yanıtı verdiği görüldü.

"SOYUNMAKTAN GİYİNMEYE VAKİT BULAMAZSIN"

Kaldığı otelden memnun kalmadığını belirten genç bir kadın müşteriye ise "Sen kimin maşasısın, alet olma bunlara. Otel odasında odadan odaya geçersin, soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın." karşılığı veren otel sahibinin, "Buraya bakan admine sonsuz sevgilerimi iletiyorum, aynen müşterilerine böyle davranmaya devam etsin." diyen bir başka müşteriye ise küfrederek "Sen de mi babanı arıyorsun? Sizi o...pu çocukları sizi." dediği görülüyor.

OTELDEN AÇIKLAMA: HESAP ÇALINDI

İnfiale neden olan yorumları yapan Black House Otel'den olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, otelin sosyal medya hesaplarının çalındığı ve yorumların kendileri tarafından yapılmadığı ifade edildi.

İşte otelden yapılan açıklama: