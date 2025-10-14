Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Kanal 7'de yayınlanan 'Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı' programına telefonla bağlanan bir izleyici, kızının ateist biriyle evlenmek istediğini belirterek Karataş'tan görüş istedi. Soruyu dikkatle dinleyen Prof. Dr. Mustafa Karataş, izleyicinin üzüntüsünü anlayışla karşıladığını belirterek fıkhi hükmü açıkladı.

"ORADA TEPKİNİ KOYACAKSIN"

Müslüman bir ailenin kızının ateist biriyle evlenmesine izin vermesinin dinen caiz olmadığını belirten Karataş, "Ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz, din buna müsaade ediyor. Evlatlıktan atarsın, hiçbir işine karışmazsın. Dinimiz ehli kitaba bile yumuşak bakmış ama Allah'ı inkâr edenlerle evliliğe izin vermez. Bir insanın ateistle evlenmesine müsaade edemezsin. Orada tepkini koyacaksın" ifadelerine yer verdi.

"BENİM SİZE TAVSİYEM..."

Bununla birlikte Karataş, aile bağlarının koparılmaması gerektiğini de vurguladı. İlahiyatçı, çocuğun bir gün pişman olup geri dönebileceğini söyleyerek ailelere şu tavsiyede bulundu: "Benim size tavsiyem; bu çocuk bir gün pişman olup gelecek. O pişman olacağı zaman için kapıyı aralık bırakacaksınız. Aile bağlarını tamamen koparmak, bu tür durumlarda yapılan en büyük hatalardan biridir."