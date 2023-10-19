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Muş'un Malazgirt ilçesinde Muhtarlar Günü töreni düzenlendi

Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, köy ve mahalle muhtarlarıyla Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek günlerini kutladı. Programa, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, köy ve mahalle muhtarları katıldı.