Mülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz Safranbolu'da Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 57 yaşındaki Mülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki bir özel hastanede dün vefat eden eski Trabzon ve Gümüşhane Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz'un cenazesi, törenle Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yavuz'un naaşı, Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.