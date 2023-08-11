Muğla İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar ok atışı, penaltı atışları, kigboks ve çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlendi. Muğla il Müftülüğüne bağlı Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler çeşitli gösteriler düzenledi. Festivale Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, müftülük çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

- Muğla'da çocuklar şenlikte buluştu

MUĞLA - Muğla İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar ok atışı, penaltı atışları, kigboks ve çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlendi. Muğla il Müftülüğüne bağlı Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler çeşitli gösteriler düzenledi.

Festivalde konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı" Bu şenlikte çocuklarımız eğlensin kendilerini çocuk hisseden büyüklerimiz eğlensin onlarıda bu eğlenceye davet ediyorum. İnşallah 2024 yılında yeniden düzenleyeceğimiz festivalide yeniden bizlere yaptırmayı nasip eylesin. Evlatlarımız bizim baş tacımız gözümüzün nuru gönlümüzün süruru herşey onlar için çocuklarımızın anlından öpüyorum yine böyle huzur dolu sağlık dolu etkinliklerde buluşmak ümidiyle hepizi Allaha emanet ediyorum " dedi.

Festivale Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, müftülük çalışanları ve vatandaşlar katıldı.