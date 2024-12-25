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Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek

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Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 ile turuncu, 15 ile sarı kodlu uyarı verdi. Uzmanlar cuma günü karın İstanbul'un kapısına kadar geleceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Turuncu kod verilen iller: Isparta, Muğla, Antalya

Sarı kod verilen iller: Adana, Antalya, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Karaman, Karabük, Osmaniye

Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek

"KAR İSTANBUL'UN KAPISINA GELECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle; "Bugün Ege'nin güney kıyıları (Kuşadası'ndan Fethiye'ye kadar), Doğu Akdeniz'in batısı (Silifke dahil) ve Batı Akdeniz'de (Demre'den Alanya'ya kadar) kuvvetli yağış sel, su baskını, yapabilir. Marmara İç Anadolu'nun güney ve batısı Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur.

Bugün rüzgar, Güney Doğudan İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına hızında, öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli çatı uçmalarına dikkat.

"CUMA VE HAFTA SONU SICAKLIK BATIDA ORTALAMANIN ALTINA İNECEK"

Cuma günü kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Cuma ve hafta sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya'da Kütahya, Balıkesir, Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu Ankara'da da kar var. İstanbul bugün yağmurlu 14, hafta sonu yağmurlu 8 C. İzmir Antalya yağmurlu 16, Ankara yağmurlu 11, Pazartesi kky ve kar olabilir 4C"

Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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