Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor

Haftalar süren yağışlı hava yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sis devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZARTESİDEN İTİBAREN DÖNÜYOR

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, gün içerisinde sıcaklıkların 8-15 dereceler arasında olması öngörülüyor. Hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Pazartesi günüyle birlikte güneşli havanın etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların tekrar bölgemize gelmesi bekleniyor.

SİS VE ÇIĞ UYARISI

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu