Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak

Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak
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Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından (12 Temmuz) itibaren 4 ila 5 derece artacağını açıkladı. 12-14 Temmuz arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 39, Aydın'da 41, Manisa'da 40 derece olacağı bildirildi. Vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından (12 Temmuz) itibaren Ege Bölgesi genelinde artarak, mevsim normallerinin kuzey kesimlerde 2 ila 3, güney kesimlerde 4 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak

SICAKLIKLAR 41 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

12 Temmuz ila 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının İzmir'de 39, Aydın'da 41, Manisa'da 40, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 35 derece olacağı bildirildi.

Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak

"SAAT 11.00-16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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