Meteoroloji Mühendisi ve Müzisyen Gökhan Abur Hayatını Kaybetti

YÜKSEK Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur'un cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Abur 15 Eylül Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur'un cenazesi bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Taziyeleri, eşi Hülya Abur ile kızları İlke ve Ekin Abur ve oğlu Baran Abur kabul etti. Cenaze törenine Abur ailesinin yakınları ile Gökhan Abur'un meslektaşları katıldı. Gökhan Abur'un eşi Hülya Abur da cenaze namazında saf tuttu. Güçlükle ayakta duran Hülya Abur'u oğlu teselli etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abur'un cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MESLEĞİNİ BU KADAR SEVEN MESLEKTAŞIM AZ BULUNUR"

Cenaze törenine katılan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Gökhan ağabeyimiz de NTV'de ekran yüzüydü. Gökhan ağabeyimizi ben yaklaşık 45 yıldır tanırım. Mesleğini bu kadar seven bir meslektaşım az bulunur. 45 yıllık meslek hayatında üniversiteden mezun olduktan sonra hep mesleğini yaptı. En sonunda NTV'de hava tahmini sunumları yapardı. Biz Gökhan ağabeyle hep haberleşirdik, hep konuşurduk. Ekranda ne yapalım, ne edelim diye. Böyle alışverişimiz de olurdu, kimse bilmezdi bunu. Çok iyi bir ağabeyimizdi. Tabii her ölüm erkendir; bu da öyle oldu. Gökhan ağabeyimiz Kandilli Rasathanesinde oradaki meteoroloji bölümünün şefiydi, ta ki bu zamana kadar. Hem kaptanların hem denizcilerin ağabeyiydi. Onlara çok yardım ederdi meteoroloji açısından. Kimseyi de kırmazdı, kimseye yüksek sesle konuştuğunu duymadım. Onun için hepinizin başı sağolsun." dedi.