Mesudiye'deki Heyelan Nedeniyle Kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu Onarılıyor

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde temmuz ayında meydana gelen heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz- Akdeniz yolunda onarım çalışması başlatıldı. Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, iki ay sürecek çalışmaların ardından yolun kasım ayı içerisinde yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ordu'da temmuz ayında etkili olan sağanak ile birlikte kentte bini aşkın noktada heyelan meydana geldi. Heyelanların yaşandığı yerlerden biri de Mesudiye ilçesinden geçen Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolu oldu. Yaklaşık 88 kilometre uzunluğundaki yolun Darıcabaşı Tüneli mevkinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak dereye uçtu. Ardından yolun asfalt zemini de çöktü. Yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun çökme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

İŞ MAKİNELERİ ALANA GİRDİ

Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan yolda ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, Karadeniz-Akdeniz yolunun yeniden trafiğe açılması için bölgede çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Ardından yolun ayaklarının inşa edileceği noktalarlar belirlendi. Tünel ağzını demir örgüyle sağlamlaştıran ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

'AŞIRI DERECEDE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTI'

Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Karadeniz-Akdeniz yolunun yük taşımacılığında mesafeyi kısalttığı için önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Karadeniz-Akdeniz yolu aslında ilk başladığında Topçam Barajı için yapılan bir baraj yoludur. Bu kısma kadar yapılan yol Karayolları tarafından değil, zamanında Devlet Su İşleri tarafından yapılmış bir yoldu. Ancak Karadeniz-Akdeniz yolunun önemi bilindiği için bu yolun Karadeniz-Akdeniz yoluna dönüştürülmesi sağlandı. Yolun devamı yapılırken, bazı noktalarda iyileştirme çalışmaları yapılarak hizmete açıldı. Karadeniz-Akdeniz yolu bölgemizdeki illerin İç Anadolu'ya veya Akdeniz'e ulaşımını kolaylaştıran bir yoldur. Son dönemde bu yol aşırı derecede kullanılmaya başlanmıştı. Uluslararası nakliyatlar, yük taşımacılığı bu yol sayesinde hem kısaldı hem de kolaylaştı. Daha önceki yollarımızda yükseklik bakımından sis, kar, buz nedeni ile bir sürü sıkıntılar yaşamaktaydık. Bu yol sayesinde bunlardan kurtulmuştuk" dedi.

'YOLUMUZUN ÇALIŞMASI BAŞLADI'

Heyelan nedeni ile yolun bir bölümünün trafiğe kapandığını kaydeden Özer, yolda ihale sürecinin ardından çalışma başlatıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl Kurban Bayramı'na kadar ilimizde aşırı derecede yağışlar oldu. Temmuz ayındaki yağış nedeni ile bu yolumuzda bir heyelan oldu. Hatta bu yolun biraz daha aşağısında da heyelan oldu. Bu heyelanlar kaçınılmazdı. Böyle bir yağış beklenmediği için yapılan imalatlar zamanla hasara uğradı. Burası da hasara uğrayan bölgemizden birisi. Burada göçme olunca doğal olarak kamuya ait bir yer ve ileriye dönük sağlıklı yapılması bir yer. Bu nedenle proje ve araştırma safhası oldu. Arkasından ihale süreci oldu. Karayollarımız sağ olsun müteahhit firmaya vermeden önce burada ufak çaplı çalışmaya başlamışlardı. Yolumuzun projesi çizilip, ihalesi yapıldıktan sonra gelen firma yolumuzun çalışmasına başladı" diye konuştu.

'KIŞ MEVSİMİNE KALMADAN YOLU KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Yolun kasım ayında yeniden hizmete açılacağını da ifade eden Özer, "İlk başta bir şansızlık yaşadık. Yolumuzun üç ayağının ortasında bulunan ayak zemini sağlam çıkmadı. Sağlam zemini bulabilmek için 30 metreye kadar aşağıya indiler. O nedenle de çalışmaların başlamasında gecikme oldu. Şimdi ayakları oluşturmak için yeniden çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyemiz, bu yol açılıncaya kadar alternatif olarak alternatif bir yol hazırlıyor. Mevcut olan yolu bir şekilde iyileştirdiler. İhale süreci belli zaten. İki aylık bir çalışma süresi var. Çalışmalar yeni başladı. İnşallah müteahhit firma kasım ayının 15'ine kadar bu yolu bitirmeye çalışacak, kış mevsimine kalmadan bu yolu kullanmaya başlayacağız" dedi.