Mersinli Diyetisyen Türk Gelenekleriyle Tanzanyalı Damatla Evlendi

Ankara'da diyetisyenlik yapan Mersinli genç kız, okuduğu üniversitede gönlünü kaptırdığı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'dan eğitim için Türkiye'ye gelen Omary ile dünya evine girdi. Çiftin Mersin'deki düğünleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mersinli diyetisyen İrem Cansu Gürsoy daha önce eğitim gördüğü Hacettepe Üniversitesi'nde arkadaşlarının da vesilesiyle 4 yıl önce Tanzanyalı Omary Saleh Mgembe ile tanıştı. Arkadaşlıklarının sürdüren çiftin aldığı evlilik kararına ailelerine de olumlu karşılık verdi. Bunun üzerineçift ilki Türkiye'de, diğeri Tanzanya'da olmak üzere iki düğün merasimi yapma kararı aldı. Çiftçin ilk düğünü Türk geleneklerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi.

Kesik çayır, erik dalı derken halay başı oldu

Çiftin dansıyla başlayan düğünde Tanzanyalı damat Omary 'kesik çayır' ve 'erik dalı' oynadı, düğünün ilerleyen saatlerinde de halay başı oldu.Oyunlarda terleyen damada zaman zaman yakınları da eşlik etti. Damat ve ailesinin yöresel dansları ise davetlilerden bol bol alkış aldı.

Eşiyle tanışma süreçlerini anlatan gelin İrem Cansu Gürsoy, "Ankara'da tanıştık üniversite okurken. Omary Hacettepe mezunu, ben Başkent Üniversitesi mezunuyum. Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizleri. 4 yıllık bir berberliğimiz var. Omary artık Mersinli oldu. Çünkü ben Mersinliyim. Artık Türkçesi'de çok iyi ve Türkiye'yi de çok seviyor. Çok mutluyuz. Omary Almanya'da çalışıyor, Almanya planımızda olabilir, Türkiye'de de devam edebiliriz. Omary çok güzel kalpli bir insan, çok düşünceli, o yüzden bana çok iyi hissettirdi. Onun içinde aynı şekilde diye düşünüyorum. Çok mutluyuz" dedi.

"İrem bana çok yardım etti"

Üniversitede maden mühendisliği okuyan şuan Almanya'da özel bir firmada yazılım mühendisliği yapan Omary Saleh Mgembe ise, "Ben Tanzanyalıyım. Eğitim için Türkiye'ye geldim, maden mühendisliği okuyordum. Ortak arkadaşımız vardı, ondan tanıştık. Türkçem çok iyi değildi, İrem bana çok yardım etti. Şimdi birlikteyiz, evleneceğiz" diye konuştu.

"İrem'i bulduğumda fikrim değişti"

Türkiye'de bir Türk kızıyla evleneceğinin hiç aklında olmadığını anlatan Omary, "İrem'i görmeden önce böyle bir şey düşünmüyordum. Sadece eğitim için gelmiştim ama İrem'i bulduğumda fikrim değişti" diye konuştu.

Gelinin babası Ramazan Gürsoy'da gençlerin üniversitede tanıştıklarını dile getirerek, "Birbirlerini 3-4 yıldır tanımaktalar. Birbirleri ile görüştüklerini bizlere aksettirdiler. Bizlerde bir yıldır görüşüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok, damadımız Almanya da yüksek lisans yapıyor. Yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Biz damat aldık, o da Türkiyeli oldu artık"ifadelerini kullandı. - MERSİN