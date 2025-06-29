Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
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Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın çıktı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan deltadaki yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'ndaki bataklık ve sazlık alanda yangın çıktı.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

DUMANLAR İLÇE MERKEZİNDEN DAHİ GÖRÜLDÜ

Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

KENDİLİĞİNDEN SÖNMESİ BEKLENİYOR

Arazinin bataklık olması nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin yayılmaması için çevrede önlem alırken, yangının sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

BİRÇOK KUŞ TÜRÜNÜN ÜREME VE BARINMA ALANI

Göksu Deltası, flamingolar, pelikanlar ve tepeli pelikan gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün üreme ve barınma alanı olarak biliniyor.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Yangının bu kuş türlerinin yaşam alanlarına etkisi ise endişeye neden oldu.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Kaynak: AA / İHA

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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