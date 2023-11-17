Mersin'de Karaduvar Balık Festivali'ne Davet

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak 25 Kasım'da Sardalya Park'ta organize edilecek Karaduvar Balık Festivali'ne tüm vatandaşları davet ederek, "Lezzetin eğlence ile buluşacağı festivalimize herkesi bekliyoruz. Balık bizden, yemesi sizden" dedi.

25 Kasım Cumartesi günü 4.'sü gerçekleştirilecek olan ve yoğun ziyaretçinin beklendiği 'Geleneksel Karaduvar Balık Festivali'ne sayılı günler kala, festivalin gerçekleşeceği Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Gültak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Gültak, mahalledeki hali de ziyaret ederek balıkçılarla sohbet etti.

Geleneksel hale gelen balık festivali hazırlıkları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Gültak, "Herkesin merakla beklediği Karaduvar Balık Festivalimizi, 25 Kasım Cumartesi günü Karaduvar mahallemizde, deniz kenarına kazandırdığımız 23 dönüm büyüklüğe sahip 'Sardalya Park' yanında gerçekleştireceğiz. Festivalimizde Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Serkan Kaya, akşam saatlerinde hayranlarına güzel bir konser verecek. Gündüz saatlerinde ise festival alanında, ailelerin çocuklarıyla birlikte gezip eğlenebileceği, oyunlar oynayabileceği çok güzel mekanlar olacak. 'Balıklar bizden, yemesi sizden' diyoruz ve tüm Mersinlileri ve o gün yolu Mersin'e düşen herkesi 25 Kasım Cumartesi günü, lezzetin eğlence ile buluşacağı Karaduvar'a balık festivalimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN