Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye Mahallesi'nde çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan ve bu ay içinde doğum günlerini kutlamaya hazırlanan onlarca çocuğa özel ve anlamlı bir sürpriz yaptı. Başkan Gültak, çocuklarla bir araya gelerek pasta kesip doğum günlerini kutladı ve taleplerini dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan ve bu ay içinde doğum günlerini kutlamaya hazırlanan onlarca çocuğa özel ve anlamlı bir sürpriz yaptı.

İlk olarak İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz ile buluşan Başkan Gültak, ardından çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Pasta kesip doğum günlerini kutladığı mahalleli çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, dile getirdikleri taleplerini de dinledi. İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz, Akdenizli kadınlar, gençler ve çocuklara sağlanan her türlü hizmet ve proje nedeniyle memnuniyetini dile getirip Başkan Gültak'a teşekkür etti.

"Aileye büyük önem veriyoruz"

Başkan Gültak da Akdenizli kadınlar, gençler ve çocuklara pozitif öncelik uyguladıklarının altını çizdi. "İki kadın kooperatifi olan Türkiye'deki tek belediyeyiz" diyen Gültak; "Tabi kooperatif kurmak zor değil. Kurarsın ama işletmesi, sürdürülmesi önemli. Bizim kooperatiflerimiz kendilerini aştı. Tarım arazilerini ekip biçiyorlar. Aileye de büyük önem verdik. Mersin'de belediye olarak ilk kez etüt merkezini hizmete açtık. Gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, eğitim ve spora yönelik projeleri hayata geçirdik. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Sizler geleceğin öğretmenleri, doktorları, avukatları, mühendisleri, belediye başkanları ve milletvekillerisiniz" ifadelerini kullandı.

Sürpriz doğum günü kutlaması ve ziyareti, Başkan Gültak'ın çocuklarla birlikte Kuyucuoğlu Parkı'nda bulunan sahada basketbol oynamasıyla sona erdi. Çocukların anne ve babaları da sürpriz doğum günü ziyareti ve hazırlanan pasta için Başkan Gültak'a teşekkür etti. - MERSİN