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Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

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Erzurum'da Mayıs ayının ortasında şehir merkezine kar yağdı. Sokaklar beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşandı. Bingöl'ün Karlıova ilçesine ise yaklaşık 20 santimetre kar yağdı, araçlar yolda kaldı.

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da Mayıs ayında yağan kar vatandaşları çokta şaşırtmadı. Gece sağanak yağış ile başlayan yağmur sabah saatlerine doğru kara dondu.

TRAFİK AKSADI

Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini de beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşlara şemsiyelerini kullanmak zorunda bıraktırdı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

KARLIOVA'YA 20 SANTİM KAR YAĞDI

Türkiye'nin kış aylarında en çok kar yağdığı Karlıova ilçesi de esaretten kurtulamadı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bingöl-Erzurum karayolunda da etkili olan kar nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Birço araç yolda kalırken, kar lastiği olan şanslı sürücüler hızlarını düşürerek trafikte seyretmeye devam etti.

Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Karayolları ekipleri yollarda kar temizliği gerçekleştirirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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