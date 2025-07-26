MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

2021 yılında Masterchef'e Adana'dan katılan Azize Polat, yarışmaya yedeklerden dâhil olmuş, gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekmişti. Yarışmanın ortalarında veda eden Polat, geri dönme fırsatı verilen nadir yarışmacılardan biri olarak yeniden ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Yarışma süresince sempatik tavırları ve lezzetli tabaklarıyla öne çıkan Polat, dış görünümüne yaptığı dokunuşlarla da gündem olmuştu. Geçmişte estetik işlemleriyle ilgili konuşan Polat, şu ifadeleri kullanmıştı, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda hafif bir asimetri vardı, onu düzelttirdim. Çok zayıflayınca yüzümde kırışıklık oluşmuştu, alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda?"

2023 yılında MasterChef All Star'a katılan Azize Polat, yarışma öncesinde tam 30 kilo verdiğini açıklamış ve fit görüntüsüyle dikkat çekmişti. Polat, bu süreci "Kendim için en doğru kararı verdim. Hayatımda yeni bir sayfa açtım" sözleriyle anlatmıştı.

MasterChef All Star sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulan Polat, hem kilolarını vermesi hem de estetik dokunuşlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Takipçileri, Polat'ın yeni tarzını ve özgüvenini övgü dolu yorumlarla destekliyor.

Polat'ın son halini gören kullanıcılar, "Tanıyamadım, inanılmaz değişmiş" ve "MasterChef'teki halinden eser yok, harika görünüyor" yorumları yaptı. Bazı takipçiler ise "Estetik çok doğal olmuş, çok yakışmış" ifadeleriyle Polat'ın yeni imajına övgüler yağdırdı. Değişimi gören birçok kişi, "Kendini baştan yaratmış gibi" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.