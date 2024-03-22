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Mart yine kazma kürek yaktırıyor! Başkent beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

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Baharı beklerken yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerinde yaşayan kent sakinleri yeni güne karla uyandı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

MARMARA'DA YAĞMUR, İÇ KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Mart yine kazma kürek yaktırıyor! Başkent beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BİTLİS, HAKKARİ, VAN VE ŞIRNAK İÇİN "TURUNCU" KODLU UYARI

Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

Mart yine kazma kürek yaktırıyor! Başkent beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 4-6 DERECE AZALACAK

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Mart yine kazma kürek yaktırıyor! Başkent beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

Mart yine kazma kürek yaktırıyor! Başkent beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var

Haberler.com / Ayça Elal - Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Gündem Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

JY:

ISE GITMEK ZORUNDA OLMASAN TAM KIRMIZI SARAP ACIP MANZARANIN TADINI CIKARMALIK.

58
150
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Ara Dan:

tam anneciğinle baş başa içmelik

yanıt6
yanıt7
ülker kaya:

Ankara Çankaya sabah 08:00 yollar kapalıydı. Hizmetler YAVAŞlamamış, DURmuş

48
97
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Emine Nur Tahta:

Yavaş salla istersen kar atıştırıyodu sadece körsün galiba

yanıt3
yanıt7
Murat ÇAMUR:

tam rakı günü yarında tatil.

24
111
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Ütopik Yorumcu:

şöyle adam akıllı bir karda şu istanbula yağsa ne güzel olurdu ya

42
4
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Salih Kandıralı:

İcat çıkarma.

15
24
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Sadullah sıtkı:

kar demek sucuk ekmek rakı ziyafeti demek ama çok pahalandı sağolsun oyverenler yüzünden hasret kaldık kuru ekmeğe herşeye

4
13
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Usame Ozkanca:

Rakıya hasret kakmışsın ekmeğe değil

yanıt1
yanıt0
saati terstakanlar:

Arkadaşlar kar felan yok ankarada inanmayın sabah saatlerinde serptigeçti ekmek sular gibi resimdeki yerler başkent değil.

0
6
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