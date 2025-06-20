Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris'te turistleri rahatsız eden ve sosyal medyada büyük tepki çeken tuhaf dans görüntüleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Muğla'da idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE JANDARMA GENEL KOMUTANI KATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi İdris Akbıyık katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

? 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacak, 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmeyecek.

? Turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, yapılan işlemlerle ilgili komisyon kurulacaktır.

? Turistlerin rahatsız edilmemesi konusuna azami dikkat edilecek.

14 İŞLETME KAPATILDI

Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.