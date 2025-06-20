Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu
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Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve infial yaratan görüntülerin ardından çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı güvenlik toplantısı yapıldı. Çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine olayların tekrar yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Marmaris'te turistleri rahatsız eden ve sosyal medyada büyük tepki çeken tuhaf dans görüntüleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Muğla'da idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ VE JANDARMA GENEL KOMUTANI KATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi İdris Akbıyık katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

İŞTE ALINAN KARARLAR

? 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacak, 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmeyecek.

? Turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, yapılan işlemlerle ilgili komisyon kurulacaktır.

? Turistlerin rahatsız edilmemesi konusuna azami dikkat edilecek.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

14 İŞLETME KAPATILDI

Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bunlar bildigimiz Barzo’lar ,,, Bindireceksin otobüse doğru doğuya orda dans etsinler ,,,

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıGencay Çakır:

Askerin görev ve yetkisi değil kolluk kuvveti olan Jandarma konuya dahil oluyor Askerin işi ne orada savaş mı var orada

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

kapatın gitsin sezonu boş geçirsin aklı başına gelir ! truzm bakanlığı da varmı yok mu belli değil denetlesene bu barzoları

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