Marmaris'te Lokanta Kavgasında Barış Sağlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lokantada geçtiğimiz hafta gündüz tatlı yüzünden çıkan ve akşam da devam ederek 6 kişinin yaralanmasına 2 kişinin de cezaevine gitmesine sebep olan olayda taraflar bir araya gelerek barıştı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ak Parti 23. Dönem Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay, siyasi parti temsilcileri ve Marmaris'te yaşayan iş insanları Ağrı'dan gelen kanaat önderleri ile bir araya gelerek olayın yaşandığı lokantada barış yemeği yiyerek dostluk mesajı verdi.

Bugün saat 12.00 de İlçe Müftüsü Yunus Acar'ın duaları ile başlayan yemekte Kaymakam Nurullah Kaya "Geçen hafta bizim Marmaris'imize çok uymayan bir üzücü bir olay yaşamıştık. Allah'ın izniyle olayda hukuki boyut devam etmekle beraber, birlik ve barış içeresinde beraberiz. Bir daha yaşanmaması üzücü olayların olmaması için de bugün bir araya geldik. Şehrimizin değerli dinamikleriyle, belediyemizle, emniyet amirimizle ve kaymakamlık olarak biz de buradayız inşallah aileler arasındaki bu şansızlığın çözümlenmesine katkı sunacağız" dedi.

'Marmaris ülkemizin bir mozaiği'

Kaymakam Kaya bir araya gelen iki tarafın katıldığı barış yemeğinde " Bu süreci aklı selim birlik ve beraberlik içerisinde barış içeresinde yürüterek bugün bir araya gelmiş olan bizler kaymakamlık, Emniyet müdürlüğümüz, kurumlarımızda beraber yaralarımıza üzüldük onlardan gelen güzel haberlerle sevindik. Bizler Marmaris'te Türkiye'nin bir mozaiği olarak hep beraber yaşayan kişileriz, bu topluluk en güzelini hak ediyor en güzel en ferah bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Ben her iki aileye ve taraflara tekrar geçmiş olsun diyorum Rabbim tekrarını göstermesin diliyorum. Bizlerde bu sürecin uzamadan kurumların kişilerin birbirlerini tanıyarak sarılarak kardeşçe duygularla özür dilemesi hem de affetmesi ile tamamlanmasını mutlulukla karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

'Marmaris'te yaşayan herkes Marmarislidir'

Belediye Başkanı Mehmet Oktay katıldığı barış yemeğinde, geçen hafta yaşana üzücü olayın tekrar yaşanmamasını dileğini belirterek " İki tarafın barışması için gerekli girişimlerde bulunan her iki ailemizin büyüklerine çok teşekkür ediyorum, bununla birlikte burada diplomasisini yürüten aradaki görüşmeleri sağlayan değerli dostlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Marmaris'te yaşayan herkes bizim için Marmarislidir Ağrı doğumlu Marmarisli, Yozgat doğumlu Marmaris'li, Adana doğumlu Marmarisli, Aydın doğumlu Marmarislidir. Burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve dayanışma içinde yaşamaları için mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Muğla 23.dönem milettvekili ve çıkan kavganın sonucunda her iki tarafı da barıştırma görevini yürüten Mehmet Nil Hıdır " Bir tatlının yüzünden çok basit bir sebepten, iki tane gencimiz hani diyoruz ya delikanlının kavga etmesi ile çıkan tatsız olayı buradan bir kardeşimiz haber verdi. Dedi ki "üç tane kardeşimiz de kardeşimiz de yaralandı dolayısıyla olsak iyi olur" dedi. Biz de buradaki meydana gelen çatışmayı çıkartan taraflarla görüştük ve barışa erdirmeye gayret ettik, yaralanmış olan kardeşimizi ziyaret ettik onun ailesini ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sonra bir araya gelip oturduk onların da aklı selim ve kalbi selim büyükleri bizim iyi niyetimizi hoşgörü ile karşılık verdi ve dediler ki 'Mehmet abi olur böyle şeyler biz bu noktada karşı tarafın yaptıklarını affediyoruz 'dediler. Aynı şekilde burada kendileri de Mehmet kardeşimiz Şefik kardeşimiz Bu restoranın sahibi ve onların babalarıyla da görüştük dedi ki 'Mehmet abi müşteri bizim velinimetimiz bu gelen kardeşlerimiz pek çoğunu biz 25 yıldır müşteri olarak dükkanımızda ağırladık dolayısıyla hiç birisine herhangi bir kötü niyetimiz yoktur, hepsi başımızın üstünde yerleri vardır 'diye duygulan ifade ettiler" şeklinde konuşarak her iki tarafından da barıştan yana olduğunu, Ağrı'dan gelen kanaat önderleri ve Marmaris'te yaşayan iş insanları ile birlikte sulhun sağlandığını belirti. - MUĞLA