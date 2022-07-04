Marmaris'te aniden ortaya çıkan köpekbalığı panik yarattı, vatandaşlar kafasına paspasla vurdu

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının önceki gün yaşamını yitirmesi, köpekbalıklarıyla ilgili endişeleri artırdı. Bugün Marmaris'ten gelen bir haberise bölgede panik yarattı.

ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

ABC'nin özel haberine göre Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi ve daha sonra ise insanlara çok yaklaştı. Bu sırada ise denizdeki vatandaşlardan biri, elindeki paspasla görüldü.

KAFASINA PASPAS VURARAK UZAKLAŞTIRDI

Vatandaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

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