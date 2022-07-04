Marmaris'te aniden ortaya çıkan köpekbalığı panik yarattı, vatandaşlar kafasına paspasla vurdu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpekbalığı paniği yaşandı. Köpekbalığını fark eden vatandaşlar, ellerine aldıkları yer silme paspasıyla köpekbalığının kafasına vurdu. Köpekbalığı aldığı darbelerin ardından bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının önceki gün yaşamını yitirmesi, köpekbalıklarıyla ilgili endişeleri artırdı. Bugün Marmaris'ten gelen bir haberise bölgede panik yarattı.
ANİDEN ORTAYA ÇIKTI
ABC'nin özel haberine göre Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi ve daha sonra ise insanlara çok yaklaştı. Bu sırada ise denizdeki vatandaşlardan biri, elindeki paspasla görüldü.
KAFASINA PASPAS VURARAK UZAKLAŞTIRDI
Vatandaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.
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