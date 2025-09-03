Süryaniler, Avrupa'dan Dönüp Köyde Villa İnşa Etti

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülgöze Mahallesi'nden çeşitli nedenlerle yaklaşık 50 yıl önce Avrupa'ya göçen Süryani aileler, köylerine dönerek villalar inşa etti. Evlerin açılışını Süryani patriği Mor İğnatius II. Afrem Karim gerçekleştirdi.

Midyat ilçesine 10 kilometre mesafede olan kırsal Gülgöze Mahallesi'nden 1980'li yıllarda Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yıllar sonra köylerine dönmeye başladı. 10 aile, köylerine dönerek 3 yıl süren çalışmayla köyde modern villalar inşa etti. Yüzme havuzları, sosyal tesisler ve hobi bahçeleriyle dikkat çeken yapılar, taş işçiliğiyle Midyat'ın mimarisiyle uyum sağladı. Yapımı tamamlanan evlerin açılışını Süryani patriği Mor İğnatius II. Afrem Karim gerçekleştirdi. Açılış töreninde ailelerle sohbet edildi, köylüler ilahiler ve dualar okudu.

PATRİK KARİM: TÜM İNSANLARIN BARIŞ VE UYUM İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMASINI DİLİYORUM

Açılış töreninde konuşan Patrik Karim, "Atalarımızın yurdu Mardin Turabdin'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mardin'i seviyoruz. Özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelip burada ev inşa eden insanlarımızın burada başarılı olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Bu, bölgenin istikrarının ve burada hakim olan barışın çok güzel bir göstergesidir. ve bu açıkça Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıllı liderliği sayesindedir. Halkımızı, dünyanın dört bir yanından Süryani vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmeye teşvik etmek için çok çalışan tüm iyi insanları saygıyla selamlıyorum. Bu çabaları kutluyoruz ve rabbimizden bu ülkeyi, bu toprakları kutsamasını, insanların gönüllerine her zaman huzur koymasını diliyoruz. ve barışın buraya yayılması, bu bölgedeki farklı etnik kökenlere ve dinlere sahip tüm insanların barış ve uyum içinde bir arada yaşamasını diliyorum. Diğer yerleri de ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden resmi tüm makamlara; güvenliğimiz ve ulaşımımız için yapılan tüm düzenlemelerden dolayı görevli memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Mardin Valisine, yerel yönetim birimlerine, Midyat halkına ve herkese teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, Allah bu güzel ülkeyi korusun ve tekrar söylüyorum ki kendi atalarımın topraklarında olmaktan da çok mutluyum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rabbim sizi korusunö dedi.

'MUTLULUĞU ORADA BULAMADIK'

Köye dönüş yapanlardan Tuma Özdemir, "Bugün çok mutluyuz. Biz bu köyde doğduk, büyüdük. 10–15 yaşları arasında buraları terk ettik. Terk edince dünyanın neresine gittiysek gittik, hakikaten mutlu olamadık. Belki güzel yaşadık, arabalarımız oldu, lüksü bulduk ama gerçek mutluluğu orada bulamadık. Hakikaten bizim için büyük bir mutluluktur. Bizim dünya liderimiz, Patriğimiz böyle bir mahallenin açılışını, kurdelesini kesmesi ilktir ve bize de büyük bir mutluluk verici bir şey oldu. Bu şunu gösteriyor ki Sayın Patriğimiz, sayın metropolitler onların da hoşuna gitti. Yani buranın şekli değil, buranın dönüş mantığını beğendiler ki hoşlarına gittiler ki çok işleri olmasına rağmen buraya öncülük verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorumö dedi.

Haber - kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),