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Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

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Sokak hayvanlarıyla ilgili konuda Mansur Yavaş'ı eleştirdiği bir paylaşım yaptığı için zorunlu izne çıkarılan Now TV ana haber spikeri Gülbin Tosun, kendisini eleştirenlere küfür ederek karşılık verdi.

Sokak hayvanları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde eleştiren Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tosun, gelen eleştirilere de sert bir dille cevap verdi.

"ZORUNLU İZİNDEYİM, ÇIKIŞIM VERİLMEDİ"

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, X hesabından yaptığı paylaşımında sosyal hayvanlarıyla ilgili konuda Mansur Yavaş'a yüklenerek "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman" dedi. Paylaşımı kriz çıkaran Gülbin Tosun, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

KÜFÜRLÜ CEVAP

Sosyal medyada gündem olan Gülbin Tosun, gelen yorumları da cevapsız bırakmadı. Ünlü isim "Kadın her durumunda ağzını bozuyor. Ekranda giyinip kuşanıp haber sunarken hanımefendi pozları hiç inandırıcı gelmiyor artık" diyen kullanıcıya "Gerizekalı burası şahsi alanım. Takipçilerimle konuşuyorum si...." cevabını verdi. Tosun "Bir it uğruna ya rab ne Gülbinler kovuluyor" yorumuna da "Bir it uğruna ağzından kömür fışkırsın" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Gülbin Tosun Mansur Yavaş NOW Magazin Yaşam Güncel Haberler

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