Manisa'da Yaşlılar ve Çocuklar Bir Araya Geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Atatürk Kent Parkı'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Atatürk Kent Parkı Kreşi'ndeki miniklerle bir araya geldi. İki nesli birleştiren etkinlik, güzel anlara sahne oldu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kent Parkı'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Atatürk Kent Parkı Kreşi'ndeki miniklerle bir araya geldi. İki nesli birleştiren etkinlik, güzel anlara sahne oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla önemli bir organizasyon düzenlendi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve daire başkanları katıldı. Programın ilk bölümünde Büyükşehir heyeti ile İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Programın ikinci bölümünde Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, etkinliğe dahil oldu. Huzurevi sakinlerini selamlayarak alana giriş yapan minikler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı Hacivat Karagöz oyunu ile eğlenceli anlar yaşadı. Tiyatro etkinliğinin ardından minik öğrenciler, kreşte yaptıkları hediyeleri büyüklerine takdim etti. İki farklı jenerasyon birbirlerine sarılarak hem Dünya Yaşlılar Günü hem de Dünya Çocuk Günü'nü kutladı. Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinlik, güzel anlara sahne oldu. - MANİSA