Manisa'da Düğün Gelenekleri: İlgisiz Akrabalara Su Dolusu Yalağa Ceza

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yıllardır yaşatılan geleneğe göre düğüne geç katılan, yemek taşımayan ve oynamayan akrabalar su dolu yalağa atılarak cezalandırılıyor.

Sevinçler Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen geleneğe göre, düğün törenlerinde mahalle sakinleri, Türk bayrağı açıp davul zurna çalarak damadın akrabalarını evlerinde ziyaret ediyor. Sini çıkarma öncesi mahalle gençlerinden 4 kişinin yüzlerini siyaha boyayıp, geleneğe göre davul ve zurna önünde oynayarak mahalle sakinleri eğlendirecek dayıbaşları hazırlanıyor. Evlenecek çifte hediye edilecek eşyalarla hazırlanması gereken sinileri toplayan gençler, yöresel mani ve deyişlerle dolaştıkları ev sahiplerini dışarı çağırıyor. Ev sahibi evlenecek çift için içerisinde gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin yer aldığı siniyi köyün gençlerine teslim ediyor. Hediyelik sini hazırlanmadıysa ya da siniye yeterli özenin gösterilmediği görülürse mahalle gençleri muhtarın tespiti ile akrabaya bir ceza kesiyor. Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmekte ceza gerektirebiliyor. En yaygın ceza ise mahalledeki çeşmenin önündeki su dolu yalağa atılmak. Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı ilgisiz akrabanın ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynaması düğünlere renk katıyor. Su dolu yalağa atılan akrabalar ise çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde meydanda oynuyor. Mahalle sakinleri de bu güzel ve eğlenceli geleneği keyifle evlerinin balkonlarından izliyor.

'YILLARDIR GÜNÜMÜZE GELEN BU GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kıran, "Yıllardır günümüze gelen bu geleneğimiz sabah sini çıkarmak ile başlar. Akabinde gençlerimiz çeşitli kıyafetler giydirip, damadın akrabalarının evlerini gezerek, hazırlanan hediyelik siniler toplanır. Siniye gerekli özeni göstermeyen, düğüne geç gelen ve oynamayan akrabalar ceza olarak mahalledeki su dolu aharlara atılır. Hep birlik doyasıya eğleniriz" dedi.

Bilal Baş ise "Mahallemizde düğünlerimizde geleneksel cezalarımız vardır. Eski yıllardan beri bu gelenek yaşatılır. Her evden sini çıkartılır. Bayraktara, davulla toplanan sinilerden evlerden ücret verilir. Toplanan bu paralar köyde yapılacak düğünü olan ve sünnet olan kişiye yardım edilir" diye konuştu.