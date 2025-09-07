Haberler

Manifest konserine "teşhircilik" soruşturması

Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilen Manifest grubunun tartışmalara neden olan konserindeki dans ve kıyafetler nedeniyle "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta ilk +18 konserini veren Manifest grubunun konserdeki dans ve kıyafetleri nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"TOPLUMUN EDEP DUYGULARININ İHLALİ"

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK'nın 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir."

SAHNE KOSTÜMLERİ AYRI DANSLARI AYRI OLAY OLDU

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest, dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği ilk +18 konseriyle gündeme damga vurdu. Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, sahneye siyah konseptli kıyafetlerle çıktı. Grubun hem kıyafet tercihleri hem de enerjik dans performansları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Manifest'in özellikle dans koreografileri sırasında tercih ettiği kostümler, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar cesur sahne şovunu beğenirken, bazıları ise eleştirilerde bulundu. Grup, ilk defa 18 yaş sınırıyla düzenlenen konserlerini yaklaşık 12 bin kişinin izlediğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Manifest grubunun konseri sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; "Diledikleri gibi giyinecek, dans edecek ve müzik yapacaklar" derken, bazı kullanıcılar da "Sanata dair hiçbir şey göremiyorum", "Bu konserler yasaklanmalı" gibi yorumlar yaptı.

ERZURUM VALİLİĞİ KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Manifest grubunun, Erzurum'daki konseri de "kıyafet" gerekçesiyle Erzurum Valiliği tarafından iptal edilmişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (4)

Boğuşmalı Kombi:

Boşuna harekete geçerler... Böylelerine prim veren ve başlarına doluşan insanlar olduğu sürece bu gibi ateşlerin odunu eksik olmaz, yanmaya ve yakmaya devam ederler merak etmeyin. Halk, ıslah edici ve disiplin edici olmadıktan sonra gerisi hikaye.

AYDIN DEMİREZER:

lipleri yasaklayıp etek boylarına da sınır koyalım .

Hiçlik:

Kainat ın içinde bir yıldız veya karadelik in çok yüksek çekim kuvveti var diye .. nesneler ona doğrumu çekilmeli ? Galiba nesnelerin özgür iradesi vardır. Galiba çekilmeyi durdurabilirler. Bizim gezegende ise.. bayanlar yani dişiler.. çok ilgi çekici türde giyinmişler diye .. erkekler tepki mi göstermeli ? Bence erkeklerin özgür iradesi vardır. Boş verebilirler çekim kuvvetini.

Engin Çalık:

soruşturmaya gerek yok bütün herkesi tutuklayın olsun gitsin

