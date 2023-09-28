Malatya'da sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Malatya'da sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar kameralara saniye saniye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her ay trafik kazalarındaki yaşanan hatalara farkındalık oluşturmak için yayınladığı kamera kayıtlarında Malatya'da 3 ayrı kaza yansıdı. Malatya-Elazığ karayolu Fuar alanı girişi ile eski SGK kavşağında yaşanan kazalarda sürücülerin dikkatsizlikleri kameralara takıldı.

Kayıtlara geçen kazalarda bir motosikletlinin yolun sağından hızla akan trafiğe girerek sola geçmek istemesi ve sonrasında hızla gelen aracın altında kalması yansırken benzeri bir diğer kazada da yine bir otomobilin dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmek istediği esnada başka aracın çarpması kameralara yansıdı.

Malatya'da kameralara takılan son kazada ışıklara aldırış etmeyen bir aracın kavşaktan geçerek karşıya geçmek istemesi sonucu başka bir araç ile çarpışması oldu. Yaşanan 3 kazada da sürücü hatalarının bariz örnekleri kamuoyu ile paylaşıldı. - MALATYA