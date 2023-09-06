Malatya'da Şantiye Alanında Yangın Çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiye alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TÜVTÜRK mevkiinde bulunan bir inşaat sahasındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yanla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA