Malatya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı

MALATYA - Malatya'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Sanayi alt geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 44 EF 328 plakalı kamyona aynı yöne seyreden M.İ. yönetimindeki 44 AFE 256 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.