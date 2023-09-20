Malatya'da depremde yıkılan evin eklentisinde çalışırken hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremde yıkılan evinden bağımsız bir alanda çalışma yapan bir kişi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, depremde yıkılan evinden bağımsız bir alanda bulunan eklentilerde çalışma yaparken, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Ali Gürel (66), yıkılan evden bağımsız ağır hasarlı lavabo bölümünde çalışma yaparken, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Gürel'in cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Akçadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA