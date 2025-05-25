Lösemi Kanserini Yenen Ali Asaf'ın Balon Uçurma Etkinliği Büyük Bir Dayanışma ile Gerçekleşti

Lösemi Kanserini Yenen Ali Asaf'ın Balon Uçurma Etkinliği Büyük Bir Dayanışma ile Gerçekleşti
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Sancaktepe'de lösemi kanserini yenen 6 yaşındaki Ali Asaf Demir'in balon uçurma hayali, babasının sosyal medyada başlattığı çağrı ile çok sayıda insanın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce kişi bir araya gelerek Ali Asaf'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Lösemi kanserini yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir (6) için babası Samet Demir'in sosyal medyada başlattığı çağrı, Sancaktepe'de büyük bir dayanışmaya dönüştü. Binlerce kişi kanseri yenen çocuğun hayalini gerçekleştirmek için bir araya gelerek balon uçurdu.

Sancaktepe'de yaşayan Nalbur Samet Demir, oğlu Ali Asaf Demir'in (6) 2 yıl süren zorlu lösemi kanseri tedavisini başarıyla tamamlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Baba Demir, paylaşımında, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan bu içten çağrı, büyük bir ilgiyle karşılandı.

VATANDAŞLAR BALON UÇURMAYA DAVET EDİLDİ

Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de çağrıya kayıtsız kalmadı. Başkan Yeğin, yaptığı paylaşımda, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim. 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" dedi.

HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Bugün lösemiyi yenen Ali Asaf Demir'in dileğini gerçekleştirmek için Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ali Asaf Demir'in ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. 200 kişilik motorcu grubu da balonlarıyla birlikte katılarak küçük çocuğa destek verdi.

Ardından Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kendisini yalnız bırakmayan binlerce kişiyle birlikte balonunu gökyüzüne bıraktı. Ali Asaf'ın o anları, alanda bulunan herkesi duygulandırdı. Anne ve babası gözyaşlarını tutamazken, yeni evli bir çiftin düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla etkinliğe katılması dikkat çekti. Sonrasında etkinlik, çeşitli sahne gösterileri ve sevilen sanatçı Tuğkan'ın verdiği konserle sona erdi.

DEMİR: BU ETKİNLİK DİĞER HASTALARA DA UMUT OLSUN

Duygulandığını söyleyen baba Samet Demir, "Bu kadar kişi beklemiyorduk. Gelenlerden Allah razı olsun. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan herkese, belediye başkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederim. İnşallah bu etkinlik diğer hastalara da umut olur. Bir kaç kişi gelir diye beklemiştim. Bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halk bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Oğlunun tedavi sürecinden bahseden Demir, "Yaklaşık 2 senelik tedavi süreci uygulandı. İlk önce kemoterapi ile başladı. Sonra döner bulununca nakil dönemine geçtik. Ardından hastalık tekrar nüksetti. Bu sefer kemoterapi ve ışın dönemine geçtik. Şimdi ise iyileşti" diye konuştu.

'KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ'

Anne Esra Demir de "Gelenlere teşekkür ederim. Zor bir süreçti. Bunu sadece yaşayan bilir. Bu mutlu günümüzde bize kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiler. Kanser değil, biz güçlüyüz. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Umut her zaman var. Bu süreçte eşimle birbirimize daha çok bağlandık" dedi.

VATANDAŞLAR DA DUYGULANDI

Sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrası ailesiyle birlikte etkinliğe gelen baba İsa Efil, "Bu etkinliğe hem kendi çocuğumuz için hem de bazı çocuklara destek olabilmek için katıldık. Çok güzeldi. Dahil olduğumuz için mutlu olduk. Sancaktepe Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlikte duygulandığını söyleyen baba Ömer Temiz de "Çocuk sahibi olmak çok farklı bir duygu. İnsanımızın böyle etkinliklerde birlik olması çok güzel bir şey. Bende ailemle birlikte destek olmak için Beylikdüzü'nden buraya geldim. Benimde küçük bir oğlum var. Başına böyle bir şey geldiğini düşündüğümde gözlerim doluyor. Çok zor bir süreç" diye konuştu.

Lösemi hastası olan Atilla Özcan ise "3 yıldır kanser hastasıyım. 3 ayda bir kontrolüm devam ediyor. Bende iyileşince bu anı yaşamak istiyorum. Onlar gibi balon uçurmak istiyorum. Bu hastalıkla mücadele eden herkesin kurtulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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