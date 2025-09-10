Lider Club'ta davetlilere film tadında nikah

Çatalca'daki Lider Club Binicilik Tesisleri, genç bir çifte unutulmaz bir nikâh deneyimine ev sahipliği yaptı. Çift, klasik düğün anlayışının dışına çıkarak nikâhlarını tesisin at manejinde gerçekleştirdi.

Tören, tesisin büyüleyici doğası ve arka planda özgürce koşan atların eşliğinde adeta film sahnelerini aratmayan bir atmosferde düzenlendi. Doğayla iç içe konsept, masalsı bir ambiyans oluştururken davetliler de bu sıra dışı anlara tanıklık etti.

Organizasyonun her detayı titizlikle hazırlanırken, şık dokunuşlarla süslenen mekân çiftin özel anlarını daha da unutulmaz kıldı. Çift, doğanın zarafeti ve asil atların şahitliğinde "evet" diyerek hayatlarının en romantik anına imza attı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Bu farklı konsept sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Davetlilerin paylaştığı kareler kısa sürede beğeni toplarken, kullanıcılar çiftin masalsı nikâhını "rüya gibi" yorumlarıyla değerlendirdi. Lider Club Binicilik Tesisleri, bu özel organizasyonla yalnızca çiftin değil, tüm davetlilerin hafızalarında silinmeyecek bir iz bıraktı. Bu sıra dışı konsept, sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgiyle karşılandı ve paylaşılan fotoğraflar beğeni topladı.