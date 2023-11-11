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Kütahya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kardeş Yaralandı

Kütahya'da meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı ve 2 kardeş yaralandı. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.