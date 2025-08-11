Söke-Kuşadası karayolunda çökme meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde çökme meydana geldi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Kuşadası Belediyesi sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi çökmenin 6.1 büyüklüğündeki depremden kaynakladığı yanılgısına düşerken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Söke- Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke- Kuşadası arasındaki yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada çökme sonrası bölgede çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Sürücülerimizin can güvenliği için yolun onarımı tamamlanana kadar geçiş sağlanamayacaktır. Kuşadası'na Söke yönünden giriş yapacak araç sürücüleri, lütfen Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanınız. Tüm hemşehrilerimizden ve misafirlerimizden, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÇÖKMENİN DEPREM KAYNAKLI OLDUĞUNU SANDILAR

Söke-Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökmeye dair görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı olayın 6.1 büyüklüğündeki depremden kaynaklandığı yanılgısına düştü. Gerçek ise kısa süre anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
