Kuralsız Sokaklar, Brezilya'nın Rio Karnavalı'nı Keşfetti

KANAL D'nin ilgi çeken programı Kuralsız Sokaklar sıra dışı sokakları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Kuralsız Sokaklar bu hafta Dominik Cumhuriyeti, Arjantin ve Brezilya'yı seyircilerle birlikte keşfe çıktı. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan Kuralsız Sokaklar, Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'ndan çılgın görüntüler ve ilginç röportajlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

EĞLENCELİ RIO KARNAVALI'NDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar eğlencenin adresi, dünyaca ünlü Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapan Brezilya'ya konuk oldu. Karnavaldan çılgın görüntüler ve röportajlar programa renk kattı. Gecesi bambaşka gündüzü çok farklı olan Brezilya'dan çarpıcı görüntüler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Karnavalın çılgın dansçıları ve eğlence dolu sohbetleri, karnaval coşkusunu yaşayanlar arasında Türkiye'yi bilen ve İzmir'i ziyaret eden Brezilyalılar ile sohbeti ilgi çekiciydi.

AMBULANSIN BİLE GİRMEDİĞİ SOKAKLAR!

Arjantin'in başkenti Buenos Aires sokaklarını izleyiciyle buluşturan Mert Öztürk, gördüğü insan manzaraları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Arjantin'in en tehlikeli mahallesi Villa 31'e giren Kuralsız Sokaklar, her evin demir parmaklıklar ve tellerle örülü olduğu, çetelerin kol gezdiği, tek başına asla gezilemeyecek sokaklardaki yaşam mücadelesini ekrana getirdi. Ambulans ve itfaiye araçlarının bile girmekte tereddüt ettiği sokaklara giren Kuralsız Sokaklar'da izleyici tansiyonun yükseldiği birçok ana şahit oldu. Bazı sokaklarda kamerasını gizlemek durumunda kalan Öztürk, heyecan dolu bir yolculuğa imza attı.

Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle pazar saat 20.00'de Kanal D'de.