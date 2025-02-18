Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinden yürümek zorunda kalırken, olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin tahta paletle önlem aldığı görüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle alt geçidin tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

VATANDAŞ SULARIN İÇİNDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu. Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise suların içerisinden yürümek zorunda kaldı.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

TAHTA PALETLE ÖNLEM

Su birikintilerinin artması sonucu İSKİ ekipleri alana su tahliyesi çalışması başlattı. Merdivenlerin bittiği ve vatandaşların yürüdüğü alana tahta palet konularak önlem alınmaya çalışıldığı ve su nedeniyle yürüyen bozulan merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
img

Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
img

Futbolcular sahada kayboldu
img

Fakültedeki dehşetin nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.