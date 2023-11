KÜÇÜKÇEKMECE'de Patlama: 1 Ölü, 7 Yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 6 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen bodrum katında çok sayıda kimyasal tüp bulunurken, ilk belirlemelere göre patlamaya sebep olduğu belirtilen tüplerin ne amaçla bodrum katında olduğuna dair inceleme başlatıldı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyrukluların kaldığı 6 katlı binanın bodrum katında meydana gelen patlamada 2'si ağır toplam 7 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti. Çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın ardından binada çalışma yapan itfaiye ve AFAD ekipleri, içeride çok sayıda kimyasal spreyler buldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

KÜÇÜK KÜÇÜK TÜPLER VAR, KOLUMUN YARISI KADAR KİMYASAL BİR ŞEYLER YAPIYORLARMIŞ??

Patlamanın olduğu apartmanda yaşayan Birol Ertük Kimyasal patlaması bu kardeşim, doğalgaz değil. Doğalgaz olsaydı bu binayı indirmişti aşağı. Bu bina depremden önce oldu 1998 yılında. Daire sahibi sattı daireyi bir müteahhide, müteahhit üçe böldü daireleri doldurdu oraya Suriyelileri. Küçük küçük tüpler var kolumun yarısı kadar, kimyasal bir şeyler yapıyorlarmış. Birini tanıyorum Suriyelilerin, her sabaha işe giderken kağıt topluyor. Fakir ama öbür ikisini bilmiyorum. Kim giriyor kim çıkıyor içeri, görmüyoruz biz. dedi.

İÇERİDE BOL MİKTARDA YAKLAŞIK 15 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜPLER VAR

Patlamanın olduğu binada ki incelemeleri takip eden ve bilgi alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlk belirlemelere göre şu anda çalışma devam ediyor içeride. Toplamda etkilenen 7 kişi, bir can kaybımız var, 6 yaralımız var. Bu altı yaralının 5 tanesi patlamanın olduğu dairede. Bir de kız çocuğumuz var, yaklaşık 13 yaşında. Yan taraftaki dairede dumandan etkilenen yani şu anda 6 vatandaş hastanede, 1 vatandaşımızın da can kaybı var. İlk belirlemelere göre doğalgaz diye söylendi ancak şimdi içeriden anti bakteriyel tüpler var. Bu tüplerin de patlaması olabilir. Büyük bir ihtimalle de konu doğal gaz patlaması değil. İçeride hangi amaçla tutulduğunu henüz bilmediğimiz bol miktarda yaklaşık 15 santim büyüklüğünde tüpler var. Anti bakteriyel tüpler olduğunu gördük. Büyük bir ihtimalle şimdi yetkililerden almış olduğum bilgiye göre bunların patlaması neticesinde oluyor bu patlama. Biraz büyük bir patlama. Küçük bir yangın, o çabuk söndürüldü. ve karşı binanın sizin de gördüğünüz gibi etrafta bir araca ve bir de karşı bina camlarına da, binaya da bir miktar hasar verdi. Dolayısıyla olayı şu anda bütün yetkililer burada, AFAD burada, zabıta ekipleri burada, itfaiye burada, emniyet ekipleri, emniyetimizin ekipleri burada. Tamamı konuyu çözmek için uğraşıyoruz. Bir vatandaşımız, bunların toplamda 7 kişi şu ana kadar tespit edilen 6 tanesi yabancı uyruklu, bir tanesi de yan dairedeki bir kızımızın, komşunun yaralandığını şu ana kadar biliyoruz. Bunların yabancı uyruklu olduğunu ve büyük bir ihtimalle de Suriyeli olduklarını biliyoruz. Patlamaya sebep olan maddelerin buradan ne sebepten bulundurulduğunu, dolduruluyor mu Satış amaçlı mı Ne amaçlı olduğunu henüz daha şu an için bilmiyoruz. ifadelerini kullandı.