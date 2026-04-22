Parkta çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı

Adana'da bir kişi yanındaki çocuğa parkta oyuncak silahla atış talimi yaptırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi yanındaki çocukla parka geldi. Bir süre sonra bankların üstüne karton kağıt koyan şahıs, çocuğa oyuncak silah kullanımıyla ilgili talimat verdi ve atış pratiği yaptırdığı görüldü. Çocukların vakit geçirdiği bir alanda bu tür görüntülerin ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili çok sayıda kullanıcı, olayın çocuklara olumsuz örnek teşkil ettiğini belirtti. - ADANA

