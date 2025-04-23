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Küçükçekmece Belediye Başkanı depreme program sırasında yakalandı

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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Gündüz Çocuk Bakımevlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gösterisinde konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı. Başkan Çebi, deprem sırasında ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Gündüz Çocuk Bakımevlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisi yapıldığı sırada deprem meydana geldi.

SALONDA BÜYÜK UĞULTU

İstanbul'u sallayan 6.2 büyüklüğünde depremin başlamasıyla salonda büyük bir uğultu oluştu. Programda yaptığı konuşma sırasında depreme yakalanan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise sakinliğini korudu.

AĞLAYAN ÇOCUKLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Başkan Çebi, depremi hissedip panikleyerek ağlayan çocuk ve ailelerini sakinleştirmeye çalıştı. Deprem bittikten sonra salondakiler güvenlik bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı depreme program sırasında yakalandı
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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