Kozan'da Tarihi Çarşıda Üzüm Hasadı

Kozan'da tarihi asırlar öncesine dayanan çarşıda geçtiğimiz yıllarda dikimi yapılan asmalardan bu yıl ikinci kez üzüm hasat edildi. AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kepçe üstünde asmaların üzümlerini kasa kasa hasat ederek esnafa ikram etti.

Tarihi asmalı sokakta kepçe üstünde üzüm hasadı yapıldı

ADANA Kozan'da tarihi asırlar öncesine dayanan çarşıda geçtiğimiz yıllarda dikimi yapılan asmalardan bu yıl ikinci kez üzüm hasat edildi. AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kepçe üstünde asmaların üzümlerini kasa kasa hasat ederek esnaflara ikram etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçmişi 6 asır öncesine dayanan Yukarı Çarşıda tarihi dokunun korunması ve turizmine kazandırılması sonrası dikilen asmalar bu yıl ikinci ürünlerini verdi. Tarihi sokaklarda geçmişin izleri yansırken Çukurova'nın bereketini anlatan asmalar ile çevrilen tarihi çarşının çevresinde Belediye Başkanı Kazım Özgan ve milletvekili dikkat çeken bir hasat gerçekleştirdi.

Asmaların üzümlerini Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçe ziyaretine gelen Ak Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci ve parti yöneticileri iş makinasının üzerinde bu yılın üzüm hasadını gerçekleştirdi. Bölgede 182 tescilli ve sivil mimarlık yapıların olduğu Aşağı-Yukarı Çarşı ve Camii Kebir Caddesi, tarihi konakların arasında üzüm hasadı yaptıklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan " Bugün güzel bir anı bir arada yaşıyoruz. Yeşilin tarihin bütünleştiği bir memlekette bugün güzel bir hasat gerçekleştirdik. Esnaflarımızda ürünlere sahip çıktı. Esnaflarımıza, çocuklarımıza gençlerimize dağıtıyoruz" dedi.

Milletvekili Ahmet Zenbilci sağlıklı bir sokak sağlıklaştırması olduğunu ifade ederek, "Kozan'ın tarihi dokuna yakışan medeniyetler şehrine yakışır güzel bir çalışma olmuş. gönül bağımız hayırlı olsun" diye konuştu.