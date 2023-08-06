Köyde Vefat Eden Her Kadın İçin Fidan Dikiyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde yaşayan Nizamettin Tural, köyde vefat eden her kadın için fidan dikerek üzerinde emeği geçenlere vefasını sunuyor. Fidanlara ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar asan Tural, bu şekilde anılarını yaşatıyor.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde oturan Nizamettin Tural (44), köyde vefat eden her kadın için bölgedeki ağaçsız alanlara fidan dikiyor. Her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp, asan Tural, bu yolla üzerinde emeği geçenlere de vefasını sunuyor.

Nizamettin Tural, çocukluk yıllarından beri köyde tanıdığı, vefat eden her kadın için köyün ağaçsız alanlarına çam, köknar ve ladin ağaç türlerinden oluşan 30 fidan dikti. Her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp, asan Tural, üzerinde emeği olan kadınlara vefasını diktiği fidanlarla sunuyor. Çoğunluğu gurbette yaşayan köy halkı ise yazın geldikleri memleketlerinde yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları, görünce duygusal anlar yaşıyor.

Annesi Hede Meral adına dikilen fidanı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Musa Meral (53) de "Haberim yoktu. İstanbul'da yaşıyorum, yaz aylarında köyüme geliyorum. Köyüme geldiğimde gördüm. Çok güzel olmuş. Nizamettin Tural, köyünü ve komşularını çok sevdiği için; sevgisini fidanların üstüne isimler asarak, paylaşıyor. Annemin ismini ağaçta görmek çok güzel bir duygu. Nizamettin'in sevgi ve saygısında dolayı çok teşekkür ettim" dedi.