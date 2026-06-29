Ankara'da koruyucu aile olan çift, 7 yaşındaki çocuklarıyla mutlu bir yuva kurdu

ANKARA'da Fahriye ve Halil Kahraman çifti, 2020 yılında 18 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Mehmet Emin'i büyüttü. Şu anda 7 yaşında olan Mehmet Emin, 1'inci sınıfı başarıyla bitirdi. Kahraman çifti ikinci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Ev kadını Fahriye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olan Halil Kahraman çifti, çocuk sahibi olamayınca 2020 yılında koruyucu aile olmaya karar vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Çift, 18 aylıkken Mehmet Emin'e koruyucu aile oldu. Mehmet Emin, koruyucu ailesinin yanında büyüdü ve okula başladı. Şu anda 7 yaşında olan Mehmet Emin, ailesinin neşe kaynağı olarak sıcak bir yuvada yaşamını sürdürüyor. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesi DHA'ya konuşan Kahraman çifti, 2'nci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

'KALBEN BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ'

Fahriye Kahraman, 19 yıllık evlilik hayatlarının son 6 yılını oğulları ile beraber geçirdiklerini söyleyerek, "'Ondan öncesi' ve 'ondan sonrası' diye bir duygumuz var şu anda. Oğlumuzdan önce, bir de oğlumuzdan sonra var. Son 6 yılımız daha neşeli, bereketli, daha duygusal. Sorumluluk alma duygumuz daha yüksek. Biz ona küçük bir ışık tuttuk, o bizim yolumuzu aydınlattı, hayatımızı aydınlattı. Artık her işimizde, her attığımız adımda, her gittiğimiz yolda oğlumuzu da hesaba katarak ilerliyoruz. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Onun açısından da mutlu olduğunu gözlerinden görebiliyoruz, hal ve hareketlerinden de görebiliyoruz. Onunla beraberken ve onsuz olan hayatımızı gerçekten gözden geçirdiğimizde çok büyük farklar var. Biz kalben birbirimize bağlıyız. İlla o biyolojik süreçten geçmek değil asıl maksat. Koruyucu aile olmak gerçekten bir ayrıcalık diye hissediyorum. Çünkü kolay kolay kimse cesaret edemiyor. Herkesin içinde sevgi, merhamet, şefkat var. Ama böyle bir cesaret olması lazım. O cesareti de kendi içimizde bulursak kendiliğinden gerisi geliyor zaten" diye konuştu.

'2'NCİ ÇOCUK İÇİN BAŞVURU YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Fahriye Kahraman, oğlunun ilkokula başladığı günü hatırlatarak, "Oğlumuza sarıldım. Dedim ki 'biz her zaman yanındayız. O okuldayken onu özlüyordum. Eşim çok destek oluyor. Gerçekten her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir. O değerli, özel olan çocukları kendi korumamız altına alıp daha özel kılabiliriz, daha değerli kılabiliriz. Oğlumuz başta karşı çıkıyordu ama imkanımız olursa, tekrardan başvuru yapıp ona kardeş gelmesi için süreci başlatmayı düşünüyoruz. Oğlumuz şimdiye kadar 'Yok, onu seversiniz, o bizim evimizi dağıtır, oyuncaklarımı kırar' diye cevaplar veriyordu. Şimdi artık büyüdü. Geçen konuştuğumuzda 'Evet, ben kardeş istiyorum' dedi. Oğlumla evimize neşe geldi, evimize bereket geldi. Oğlumuz geldikten bu yana neşemiz daim oldu" ifadelerini kullandı.

'KAN BAĞI DEĞİL AİLE OLMAK ÖNEMLİ'

Halil Kahraman ise koruyucu aile olmaya eşini ikna ettiğini anlatarak, "Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğun hayatına dokunmak demek değil, kendi hayatınızı da kendi yaşantınızı da yeni baştan güzelleştirmek demek. Biz bir çocuğa yuvamızı açtık, kalbimizi açtık; ama bizim hayatımız da bambaşka oldu. Çok güzel bir duygu. Onun büyümesini görmek, gülümsemesini görmek, bunlara şahitlik etmek gerçekten çok güzel. Biz bir çocuğa sadece yuvamızı açmadık, kalbimizi de açtık. Bu konuda devletimiz, bakanlığımız da sağ olsun arkamızda duruyor. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Böyle bir düşüncesi olan, kalbinde sevgi olan herkese bir an önce girişimde bulunmalarını tavsiye ederim. Öz evladınız neyse o. Kan bağı değil, aile olmak önemli. Kan bağının önemli olduğunu düşünmüyorum. Oğlumla yuvamıza huzur geldi. Oradaki çocukların sıcak bir yuvaya kavuşmasını isterim. Kalbinde sevgi olan, sıcak bir yuva kurabilecek herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı