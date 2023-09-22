Antalya'da zinciri bahçeden sokağa kadar uzanan sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk boynundan yaralandı. Dişleri şah damarına gelmediği için şanslı olan çocuğun ailesi, köpeğin daha güvenli bir noktaya alınmasını istedi.

Köpeği sevmek isteyen çocuk dehşeti yaşadı: Boynuna 6 dikiş atıldı

ANTALYA - Antalya'da zinciri bahçeden sokağa kadar uzanan sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk boynundan yaralandı. Dişleri şah damarına gelmediği için şanslı olan çocuğun ailesi, köpeğin daha güvenli bir noktaya alınmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz salı akşamı saat 18.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde yaşandı. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Burak Demirkıran, okuldan geldikten sonra bisikletiyle sokağa çıktı. Demirkıran, yakındaki bir komşularının zinciri sokağa kadar uzanan melez kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek küçük çocuğun boynundan atladı ve ısırdı. Eliyle iterek köpeğin ağzından kurtulan Demirkıran, kanlar içinde evine geldi. Halası ve babasının haber vermesiyle gelen ambulansla Burak Demirkıran hastaneye kaldırıldı. Boynunda derin bir iz oluşan Demirkıran'a 6 dikiş atıldı. Boynunda ve parmaklarında ısırık izleri bulunan küçük çocuk, dişlerin şah damarına yaklaşmaması nedeniyle şansı olduğu belirtildi. Yargı yoluna da başvuran aile köpeğin güvenli noktaya yada bahçe içine alınmasını istedi.

"Şah damarını ısırabilirdi"

Anne Ayşe Demirkıran, olayın geçtiğimiz salı akşamı saat 18.00 sırasında meydana geldiğini hatırlattı.

Oğlunun okuldan geldikten sonra bisikletiyle dışarı çıktığını anlatan Demirkıran, " Bisiklet sürerken, komşunun köpeğini görüyor ve sevmek istiyor. Tam eğildiği sırada köpek boynundan ısırmış. Kanlar içinde kalmış ve eliyle iterek köpekten güçlükle kurtulmuş. Hemen eve gelmiş ve halası ambulansı çağırmış, ben o sırada işteydim. Hastaneye getirdik. Köpek tüm dişlerini oğlumun boynuna geçirdiği için biraz daha derin girse büyük damarı patlatabilirmiş. Şah damarı patlatsa orada ölebilirdi, çocuğum. Eve iyi gelmiş, biraz zayıf cılız bir çocuk olsaydı orada onu parçalardı köpek" diye konuştu.

"İçeriye alınsın"

Oğlunun boyuna dikişler atıldığını dile getiren Demirkıran, "Kontrollerimiz devam ediyor. Gözlemleniyor. Aşılarımız devam ediyor. Okula şuan gidemiyor. Oğlum başını hareket ettiremiyor. Çok ağrısı oluyor, yatarken biz destekliyoruz. Köpek biraz daha dişlerini geçirseymiş olay yerinde oğlum ölebilir, yada felç kalabilirmiş. Şah damarına dişler gelseydi oğlum ölebilirdi. Ama bir parmak girebilecek şekilde derinlik var. Bizim oğlumuz zarar gördü ama başka çocuk zarar görmesin. Sokak köpeği değil, sahipli. Evin kenarına bahçe duvarının dışına bağlanmış durumda. Yola kadar gelebiliyor. Küçük bir çocuk olsa ipini koparsa parçalayacak. İşten gelirken ben yolumu değiştiriyorum, korkuyorum. İçeriye alınsın yada önüne tel örgü yapılsın yada duvarın içine alınsın. Yoldan geçen insanları tehdit etmeye hakkı yok" ifadelerine yer verdi.

"Köpeklere yaklaşmak istemiyor"

Yargı yoluna da başvurduklarını belirten Ayşe Demirkıran, " Karşı tarafta, 'Acaba taş mı attın, öyle bir köpek değil aslında, bizim torunlarımızda oynuyor' diyorlar. Ama biz öyle bir sakin köpek görmüyoruz, ipini koparacak şekilde havlıyor. Bizde aile olarak hayvan düşmanı değiliz, bizde köpek alacağız ama bu dışarıda olmaz bahçemizin içinde olur. Burak çok korktu artık köpeklere yaklaşmak istemiyor. Gece yanında yatıyoruz, rüyalar görüyor" diye konuştu.

"Korkuyorum"

Burak Demirkıran ise okuldan geldikten sonra bisikletiyle dışarı dolaşmaya çıktığını dile getirerek, " Köpeğin yanında durdum. Bisikletimi uzağa koydum sevmek istediğimde boynuma atladı. Ağzından tutup ittim. O sırada benden kopardığı eti çiğnemekle uğraşıyordu. Bisikletimin yanına gittiğimde elim kandı. Eve gittim, ambulansla hastaneye gittim. Artık oradan geçmiyorum korkuyorum" dedi.